بيان منسوب لفاجنر: بوتين اختار الطريق الخطأ وقريبا سيكون لروسيا رئيس جديد

قال بيان منسبوب لمجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية، قبل قليل، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اختار الطريق الخطأ وقريبا سيكون لروسيا رئيس جديد، وفقا لما نشرته شبكة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

واعتبرت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم السبت، تمرد مجموعة "فاجنر" العسكرية، أكبر تحد تواجهه روسيا في الآونة الأخيرة، وذلك في أعقاب ما قالت إنه تحرك لقوات مجموعة فاجنر صوب موسكو على ما يبدو.

وأضافت وزارة الدفاع البريطانية في تقييمها الاستخباراتي اليومي، "على مدار الساعات المقبلة، سيكون ولاء قوات الأمن الروسية، وخاصة الحرس الوطني الروسي، مهماً لتحديد المسار الذي ستمضي فيه هذه الأزمة. يمثل هذا التحدي الأكبر للدولة الروسية في الآونة الأخيرة".

وتوعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، مجموعة "فاجنر" العسكرية، بإجراءات صارمة وقاسية.

وأعلن بوتين، في خطاب للأمة، إطلاق عملية لمكافحة الإرهاب في العاصمة موسكو، ومدن روسية أخرى، واصفاً التمرد المسلح بـ"الإجرام الخطير"، "في وقت تخوض روسيا قتالاً صعباً من أجل مستقبلها والتصدي لعدوان النازيين الأوكرانيين والغرب".