مسئول محلي: الجيش الروسي ينفذ عمليات قتالية ضد فاجنر في فورونيج

قال حاكم منطقة فورونيج الواقعة في جنوب روسيا (على بعد 500 كيلومتر)، ألكسندر جوسيف، اليوم السبت، إن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لمحاولة مجموعة "فاجنر" الإطاحة بالقيادة العسكرية للبلاد.

وأوضح الحاكم ألكسندر جوسيف، في بيان على مواقع التواصل الاجتماعي: "في إطار عملية مكافحة الإرهاب في فورونيج تتخذ القوات الروسية الاستعدادات العملياتية والقتالية الضرورية"، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وكان مصدر أمني روسي قال لـ"رويترز"، في وقت سابق، اليوم السبت، إن مقاتلي "فاجنر" سيطروا على جميع المنشآت العسكرية في مدينة فورونيج على بعد 500 كيلومتر إلى الجنوب من موسكو.

وكانت المجموعة، أعلنت، في وقت سابق، سيطرتها على مقر قيادة الجيش الروسي في مدينة روستوف، والذي يعد مركزاً رئيسياً لقيادة العمليات في أوكرانيا، فيما أطلقت السلطات في العاصمة موسكو "عملية لمكافحة الإرهاب"، في أعقاب إعلان قائد مجموعة "فاجنر" التمرد على الجيش الروسي.