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بعد فاركو.. الزمالك يواصل الاستعداد للمحلة بدون راحة

أمير نبيل
نشر في: السبت 24 يونيو 2023 - 12:32 ص | آخر تحديث: السبت 24 يونيو 2023 - 12:32 ص

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مواصلة التدريبات في السادسة مساء غدا السبت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء غزل المحلة المقبل في الدوري.

وتأهل فريق الزمالك لدور الثمانية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على فاركو بثلاثة أهداف  مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة ليضرب موعدا مع المقاولون العرب في الدور التالي.

ويستعد الزمالك للقاء غزل المحلة المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.

 


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