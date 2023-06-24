المنتخب الأوليمبي يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة النيجر في أمم إفريقيا

أدى المنتخب الأوليمبي، تدريبه الرئيسي مساء الجمعة، على ستاد بن بطوطة بمدينة طنجة، استعدادا لمواجهة النيجر ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

شارك في التدريبات كل اللاعبين وظهروا جميعا بمستوى جيد وتنافسوا للفوز بثقة الجهاز الفني بقيادة البرازيلي ميكالى المدير الفني، ويختتم المنتخب تدريباته مساء السب استعدادا لمباراة الأحد، المقرر إقامتها على ستاد بن بطوطة، في تمام الثامنة مساء.

وشهد المران الرئيسي حضور محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، وتعيش البعثة في أجواء إيجابية ويسيطر الحماس على اللاعبين بحثا عن تحقيق الحلم الأوليمبي والدفاع بقوة عن اللقب.

وتنطلق منافسات البطولة اليوم السبت بمباراة الافتتاح التي تجمع المغرب البلد المستضيف مع غينيا فى المجموعة الأولى التي تقام مبارياتها في الرباط.

وتستمر منافسات البطولة حتى يوم 8 يوليو المقبل، بمدينتي الرباط وطنجة، ويشارك في البطولة 8 منتخبات تم تقسيمها على مجموعتين، وهما، المجموعة الأولى تضم : المغرب وغانا وغينيا والكونغو.. والمجموعة الثانية : مصر ومالي والجابون والنيجر.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024، بينما يلعب الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.