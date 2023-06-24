اقترب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، من تولي القيادة الفنية لفريق النصر السعودي، خلفًا للفرنسي رودي جارسيا، حسبما ذكرت تقارير صحفية.

ووفقًا لصحيفة «الرياضية» السعودية، فإن نادي النصر اقترب من الاتفاق مع البرتغالي كاسترو، المدرب الحالي لفريق بوتافوجو البرازيلي، لتدريب الفريق ابتداءًا من الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة السعودية أن المدرب البرتغالي أبلغ إدارة النصر بقدرته على إنهاء عقده مع الفريق البرازيلي، عقب مباراة ماجالانيس التشيلي، في بطولة كوبا سود أمريكانا يوم 30 يونيو الجاري.

وتابعت صحيفة الرياضية أن النجم البرتغالي رونالدو لاعب النصر، امتدح مواطنه المدرب كاسترو، مؤكدًا امتلاكه قدرات فنية جيدة، وسيكون إضافة قوية إلى النادي العاصمي.

وأشارت الصحيفة السعودية إلى انطلاق معسكر فريق النصر السعودي بعد 10 أيام، والذي سيقام في البرتغال، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.