مفاوضات إيرانية سعودية لتسيير رحلات من 21 مدينة بين البلدين

أعلن رئيس منظمة الطيران المدني الإيراني محمد محمدي بخش، عن مفاوضات مع نظيره السعودي، بعد انتهاء مراسم الحج بهدف تطوير شبكة الرحلات الجوية بين البلدين.



ونقلت وكالة "مهر" للأنباء، اليوم السبت، عن بخش قوله إن مفاوضات واستشارات تُجرى لتسيير رحلات أخرى غير رحلات الحج القائمة حاليا من 21 مدينة بين إيران والسعودية.



وأعلن بخش عن دعوة نظيره السعودي لزيارة إيران للتوصل إلى نتيجة بخصوص إنشاء الرحلات الجوية وتطوير شبكة الطيران بين البلدين ، موضحا أن هذه الدعوة تأتي بهدف بحث القضايا المشتركة وطلب مطارات البلاد تسيير رحلات جوية من مختلف مدن إيران إلى السعودية بمشاركة شركات طيران إيرانية.



وأضاف أن أجندة منظمة الطيران المدني في البلدين تتضمن، إقامة رحلات بين مشهد - جدة ، ومشهد - المدينة المنورة تلبية لمطالب حجاج البلدين وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية بعد الانتهاء من مراسم الحج في أغسطس من العام الجاري البلدين.