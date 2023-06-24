إصابة 20 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط - القاهرة الصحراوي

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أصيب 20 شخصا؛ إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز منفلوط في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط، بلاغًا من العميد محمد عبدالعزيز وكيل إدارة مرور أسيوط، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص على طريق أسيوط - القاهرة الصحراوي، أمام قرية العتامنة نطاق مركز منفلوط.

وعلى الفور، وجه الدكتور محمد زين وكيل وزارة الصحة بأسيوط، سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين من المعاينة الأولية، إصابة 20 شخصا من مستقلي السيارة من بينهم 5 سيدات و4 أطفال.

وكشفت تحريات العقيد أحمد الإدريسي رئيس مباحث المرور، أن الحادث نتيجة السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادات بيد السائق؛ أسفر عن انقلاب السيارة.

ونقل المصابون إلى مستشفيات أسيوط الجامعية والإيمان العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وتتولى النيابة التحقيقات.