أحمد أبو مسلم: أزمة الزمالك مع اتحاد الكرة وليس النادي الأهلي

علق أحمد أبومسلم لاعب النادي الأهلي الأسبق، على قرار نادي الزمالك بعدم خوض مباراة الأهلي المقرر لها غدا الثلاثاء، مردفًا: «هناك حالة من الاحتقان في الشارع الرياضي بسبب الأخطاء التحكيمية وخلل في منظومة الرياضة المصرية».

وقال أحمد أبومسلم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسؤوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن هناك علامات استفهام كبيرة على طلبات نادي الزمالك، معقبًا: «ليه الزمالك معترضش على التحكيم من بداية الموسم، شوف الأهلي بينافس في كام بطولة وأنت في كام بطولة، طبيعي الأهلي يتأجل ليه عدد ماتشات أكتر منك».

وتابع: «النادي الأهلي ليس طرفا في أزمة الزمالك، والسبب الرئيسي في أزمة الزمالك يتمثل في اتحاد الكرة، منظومة اتحاد الكرة الحالية تعد أسوأ فترة في منظومة اتحاد الكرة، من فشل المنظومة في لاعبين لجأوا للقضاء المدني».

وأوضح أحمد أبومسلم، أن منظومة كرة القدم تحتاج إلى تطوير مثل باقي القطاعات في مصر، كما أن اعتذار الزمالك عن خوض المباراة يسيء لكرة القدم المصرية.