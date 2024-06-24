وزير دفاع إسرائيل: مستعدون للاحتمالات العسكرية والسياسية في المرحلة المقبلة من حرب غزة

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، مساء الاثنين، إن إسرائيل مستعدة للاحتمالات العسكرية والسياسية في المرحلة المقبلة من الحرب.

وبحث جالانت مع الموفد الأمريكي آموس هوكشتاين، الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل التوصل إلى وضع يسمح بعودة سكان شمال إسرائيل إلى منازلهم، حسب إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وأكد جالانت، للمبعوث الأمريكي التزامه بتغيير الوضع الأمني على الحدود الشمالية، مضيفا أن المرحلة الثالثة من حرب غزة سيكون لها تأثير على جبهات أخرى.

وسبق أن تحدثت تقارير غربية عن أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها شكوك معينة بشأن إمكانية تقديم المساعدة العسكرية لإسرائيل في حال اندلعت المواجهة مع حزب الله اللبناني.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية تشارلز براون، قوله إن بلاده لن تكون قادرة على مساعدة إسرائيل في حال اندلعت حربًا واسعة النطاق مع حزب الله اللبناني.

وأكد براون، بحسب الوكالة، أنه في حالة نشوب صراع بين إسرائيل وحزب الله، فإن إيران ستقدم دعما واسع النطاق لحزب الله اللبناني، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يهدد القوات الأمريكية في المنطقة.