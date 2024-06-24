مصدر رفيع المستوى: نسقنا مع الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة مساعدات لغزة خلال الـ3 أسابيع الماضية

قال مصدر رفيع المستوى، إن «مصر نسقت مع الأمم المتحدة لدخول المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت، لحين عودة تشغيل معبر رفح».

وأشار المصدر إلى أن «الأجهزة المعنية المصرية نسقت مع مسئولي الأمم المتحدة لدخول 2272 شاحنة مساعدات، خلال الـ3 أسابيع الماضية».

ولفت إلى أن «مصر تؤكد مجددا رفضها لأي تشغيل لمعبر رفح في وجود الاحتلال الإسرائيلي»، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها.

وتقدمت مصر، اليوم الاثنين، بخالص التعازي للمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة حكومة وشعبًا، في ضحايا الحادث، الذي تعرضت له شاحنات عسكرية، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة لقطاع غزة.

وقال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «ندعو الله عز وجل أن يتغمد ضحايا الحادث الأليم برحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين».

ووقع حادث لـ3 شاحنات عسكرية، ظهر أمس الأحد، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق (البحر الميت/ نزول العدسية).