العشري يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة فاركو في ديربي الإسكندرية

أعلن طارق العشري، المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة فاركو، في السابعة من مساء اليوم، الإثنين، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الاتحاد السكندري، قبل مباراة اليوم، المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 36 نقطة، فيما يحتل فاركو المركز الخامس عشر، برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف فقط عن أول مراكز الهبوط.

ويدخل الاتحاد السكندري مباراة اليوم بتشكيل يضم كل من:

حراسة المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: الحبيب حسن، سيف تقا، إسلام أبو سليمة وكريم الديب.

خط الوسط: خالد الغندور، مورو ساليفو، عمرو صالح وأحمد عيد.

الهجوم: بنجامين بواتينج وكريستيفاو مابولولو.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كل من: عمر صلاح، أحمد غنيم، ناصر ناصر، هشام صلاح مازن أشرف، عموري، عمر الوحش، شريف رضا وعبد الغني محمد.