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بوريل يحذر: نحن على أعتاب اتساع رقعة الحرب في الشرق الأوسط

وكالات
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 1:32 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 1:32 م

قال مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، اليوم الاثنين، إن الشرق الأوسط على أعتاب امتداد رقعة الصراع إلى لبنان.

وأضاف بوريل، للصحفيين قبل اجتماع وزراء خارجية التكتل في لوكسمبورج: "يزداد خطر تأثير هذه الحرب على جنوب لبنان وامتدادها يوماً بعد يوم. نحن على أعتاب حرب يتسع نطاقها"، وفقا لما نقلته وكالة "معا" الإخبارية.

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، قال بوريل، إن نهاية الأسبوع الماضي كانت من أكثر الأيام دموية في غزة، وإن إدخال المساعدات إلى المنطقة "أصبح شبه مستحيل".

وتطرق بوريل إلى الأوضاع في غزة خلال تصريحات للصحفيين، موضحا أن نهاية الأسبوع الماضي كانت من أكثر الأيام دموية حيث فقد أكثر من 100 فلسطيني حياتهم في الهجمات.

من جانبها، أكدت وزيرة خارجية ألمانيا، أنالينا بيربوك، إنها ستتوجه إلى لبنان، موضحة "الوضع على الحدود مع إسرائيل أكثر من مُقلق".

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