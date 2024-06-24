 محمد شريف: كولر تمسك ببقائي في الأهلي.. ولا أتابع الدوري المصري - بوابة الشروق
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محمد شريف: كولر تمسك ببقائي في الأهلي.. ولا أتابع الدوري المصري

محمد جلال
نشر في: الإثنين 24 يونيو 2024 - 2:06 م | آخر تحديث: الإثنين 24 يونيو 2024 - 2:06 م

كشف محمد شريف، لاعب فريق الخليج السعودي، كواليس رحيله عن النادي الأهلي في نهاية الموسم الماضي.

وقال شريف في تصريحات عبر القناة الأولى: "كولر كان متمسكا ببقائي وكانت معاملته معي جيدا ولم أر منه أي سوء لكنني فضلت الرحيل للحصول على فرصة أكبر للعب".

وأضاف: "حسام حسن مدرب وطني ويخوض تجربة جديدة مع المنتخب لكننا في مصر للأسف نحاسب "بالقطعة" ".

وأوضح: "تجربة الخليج مهمة بالنسبة لي وأنا راض عن عدد أهدافي في الدوري السعودي رغم أنه ليس كبيرا، بالإضافة إلى أنني سجلت 6 أهداف ملغية بسبب التسلل".

وأنهى: "لا أتابع الدوري المصري كثيرا في الوقت الحالي بسبب مواعيد المباريات والتدريبات مع الخليج".


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