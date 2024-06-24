كشف محمد شريف، لاعب فريق الخليج السعودي، كواليس رحيله عن النادي الأهلي في نهاية الموسم الماضي.
وقال شريف في تصريحات عبر القناة الأولى: "كولر كان متمسكا ببقائي وكانت معاملته معي جيدا ولم أر منه أي سوء لكنني فضلت الرحيل للحصول على فرصة أكبر للعب".
وأضاف: "حسام حسن مدرب وطني ويخوض تجربة جديدة مع المنتخب لكننا في مصر للأسف نحاسب "بالقطعة" ".
وأوضح: "تجربة الخليج مهمة بالنسبة لي وأنا راض عن عدد أهدافي في الدوري السعودي رغم أنه ليس كبيرا، بالإضافة إلى أنني سجلت 6 أهداف ملغية بسبب التسلل".
وأنهى: "لا أتابع الدوري المصري كثيرا في الوقت الحالي بسبب مواعيد المباريات والتدريبات مع الخليج".