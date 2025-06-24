القنصلية الأمريكية تدين حكومة هونج كونج بسب قمع احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي

أدانت القنصلية الأمريكية في هونج كونج، اليوم الثلاثاء، حكومة المدينة بسبب ما أسمته بقمع احتفالات عيد الاستقلال الأمريكي بعدما حذرت سلطات تعليمية محلية المعلمين والطلاب من حضور فعاليات بمناسبة عيد الاستقلال ينظمها دبلوماسيون أمريكيون.

واتهمت القنصلية حكومة هونج كونج، بالتدخل في فعاليات القنصلية التي تقيمها بدعوات عامة، مشيرة إلى أن السفارات والقنصليات الأمريكية على مستوى العالم تحتفل بعيد الاستقلال كل عام باستضافة حفلات.

وقالت في رد عبر البريد الإلكتروني لوكالة أسوشيتد برس (أ ب): "إننا ندين قمع حكومة هونج كونج لاحتفالات عيد الاستقلال. إن محاولاتها لوصف هذه الأنشطة بانها (غير شرعية) لا يكشف سوى عدم اطمئنانها وخوفها من الحرية".