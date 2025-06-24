 واشنطن ترفع تحذير البقاء في أماكنكم للمواطنين الأمريكيين في قطر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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واشنطن ترفع تحذير البقاء في أماكنكم للمواطنين الأمريكيين في قطر


نشر في: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 1:21 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 يونيو 2025 - 1:21 ص

رفعت وزارة الخارجية الأمريكية تحذير "البقاء في أماكنكم" الذي كانت قد أصدرته في وقت سابق من يوم الاثنين للمواطنين الأمريكيين في قطر، وذلك قبيل إطلاق إيران صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية أمريكية هناك، في ردّ على الضربات الجوية الأمريكية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وألغت السفارة الأمريكية في الدوحة، التي كانت قد وجهت تعليمات سابقة للموظفين الرسميين بالبقاء داخل المباني، هذا التوجيه في بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين بتوقيت واشنطن، وذلك بعد أن تم اعتراض معظم الصواريخ، وإشارة إيران إلى أنها لن تواصل الهجمات.

وأشارت السفارة إلى أن المجال الجوي القطري، الذي أُغلق في وقت سابق، لا يزال مغلقا، وحذرت من أن الوضع الأمني في البلاد قد يتغير بسرعة.


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