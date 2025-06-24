أكد أحمد حسن دروجبا، لاعب الأهلي الأسبق، أن سوء الحظ حرم الفريق من تحقيق الفوز أمام إنتر ميامي، مشددًا على أن المدرب البرتغالي خوسيه ريبيرو لا يمكن تقييمه بشكل عادل في الوقت الحالي، نظرًا لقصر المدة التي قاد فيها الفريق.

وخلال مداخلته في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد"، أشار دروجبا إلى أن الأهلي قدّم أداءً جيدًا في مباراته أمام الفريق الأمريكي، لكن التوفيق غاب عنه في استغلال الفرص، لا سيما بعد إصابة إمام عاشور التي أثّرت على التوازن الفني للفريق.

وأوضح دروجبا أن جماهير الأهلي لا يجب أن تربط مشاركات الفريق في كأس العالم للأندية دائمًا بهدف التتويج، معتبرًا أن المنافسة في هذه البطولة تختلف عن غيرها نظرًا لتواجد أندية عالمية بقدرات عالية، وهو ما يتطلب تركيزًا أكبر على الأداء والتطور التدريجي.

وعن صفقة انضمام أحمد سيد "زيزو" إلى الأهلي، وصف دروجبا الصفقة بـ"المميزة"، مضيفًا: "إدارة الزمالك كانت ستموت لتجديد عقده، وانتقاله للأهلي أربك حساباتهم بشكل واضح".

وفي سياق آخر، وجّه دروجبا انتقادًا حادًا لأحمد حسام "ميدو"، متهمًا إياه بمحاولة النيل من معنويات لاعبي الأهلي عبر التصريحات الإعلامية، بهدف الضغط عليهم نفسيًا قبل المباريات المصيرية.