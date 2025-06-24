رئيس إيران: الهجوم على الدوحة كان رد فعل على الضربات الأمريكية

قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان، الثلاثاء، إن بلاده تسعى لتوسيع علاقاتها "البنّاءة والودية والأخوية" مع قطر، وذلك بعد هجوم طهران على قاعدة "العديد" الأمريكية في الدوحة.

وأعرب بيزشكيان، خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عن أمله في لقاء أمير قطر في الدوحة قريباً، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.

وذكر الرئيس الإيراني، أن "هذا الاتصال يأتي بقصد التضامن مع الشعب القطري العزيز"، موضحاً: "تواصلت معكم في أول فرصة لأؤكد أن ما حدث أمس (الاثنين) كان مجرد رد فعل على المشاركة المباشرة والواضحة لأمريكا في عدوان الكيان الصهيوني على أراضي إيران".

وأشار إلى أن الهجوم "لا يُعد بأي شكل من الأشكال مواجهة لإيران مع دولة صديقة وشقيقة وجارة كقطر"، مضيفاً: "أنتم تعلمون أننا كنا في خضم مفاوضات لحل الخلافات، لكننا تعرضنا للهجوم خلال هذه المفاوضات، ورغم تقديم اقتراحات للجلوس إلى طاولة التفاوض، إلا أن إجراء مفاوضات تحت التهديد والعدوان العسكري لا يكون إلا لفرض مطالب المعتدي".