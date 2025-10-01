البيت الأبيض: نأمل قبول حماس بخطة ترامب بشأن غزة

أعربت متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، عن أملها في أن تقبل حركة حماس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، ومهلة الـ 3 إلى 4 أيام التي منحها لهم.

وقالت في مؤتمر صحفي، الأربعاء، إن المهلة التي منحتها ترامب لحماس لا تزال سارية، وإن هناك مفاوضات جدية مستمرة حول المسألة، ولذلك لن تقدم مزيدا من التصريحات في الوقت الحالي.

وردا على سؤال أحد الصحفيين، أفادت ليفيت بأن "خطة وقف إطلاق النار في غزة التي قادها ترامب لقيت قبولا عالميا، وستجلب السلام إلى المنطقة".

وأضافت: "لم تُقبل هذه الخطة فقط من قبل إسرائيل، بل أيدتها دول إسلامية وعربية من جميع أنحاء العالم، إلى جانب قادة أوروبيين. تقريبا الجميع في العالم يدعمون هذه الخطة".

وخلصت ليفيت إلى القول: "نحن فخورون بهذه الخطة ونأمل أن تقبلها حماس لأنها ستجعل الشرق الأوسط منطقة أكثر سلاما وازدهارا".

وتشمل خطة ترامب 20 بندا أبرزهم "الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين (في غزة) خلال 72 ساعة، ووقف إطلاق النار، ونزع سلاح حماس".

كما تدعو الخطة لتشكيل هيئة دولية إشرافية برئاسته تكون مسئولة عن تدريب إدارة للحكم في غزة، دون مشاركة "حماس".

ويأتي الإعلان عن الخطة فيما يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتشاره في عدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية في تلك المناطق، ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.