السلطات الهولندية تحقق في احتمال تعرض شبكة السكك الحديدية لأعمال تخريب

تجري السلطات الهولندية تحقيقات في احتمال تعرض شبكة السكك الحديدية لأعمال تخريب تزامنا مع انطلاق أعمال قمة حلف شمال الأطلسي ناتو اليوم الثلاثاء في لاهاي.

وفتحت السلطات الهولندية تحقيقات في احتمال تعرض شبكة السكك الحديدية لأعمال تخريب، بعد انقطاع التيار الكهربائي الذي أدى إلى توقف خدمات القطارات في المطار الرئيسي للبلاد، وذلك بالتزامن مع افتتاح قمة قادة الناتو التي تستمر يومين في هولندا، بحسب وكالة أنباء أسوشيتد برس.

وقال وزير العدل الهولندي المؤقت، ديفيد فان ويل، إن المحققين يدرسون احتمال أن يكون الحريق في حوالي 30 كابلا للسكك الحديدية قد أُضرم عمدا.. وأضاف: "قد تكون جماعة ناشطة، قد تكون دولة أخرى، قد يكون أي شيء".

وتسببت الأضرار في تعطيل خدمات السكك الحديدية، ولم تُشغل أي قطارات بين مطار سخيبول والعاصمة أمستردام.

ووفقا لشركة بروريل، مشغلة خدمات السكك الحديدية الهولندية، فقد حدث انقطاع للتيار الكهربائي في وقت مبكر من صباح الثلاثاء في الكابلات بالقرب من المطار، وكشف التحقيق عن "أضرار جسيمة" ناجمة عن حريق.