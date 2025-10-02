في إطار فعاليات اليوم الثاني من مهرجان SHE ARTS، يُقام الحفل الموسيقي للفنانة الإسبانية ليلا سوتو، غدا الجمعة الموافق 3 أكتوبر في تمام الساعة السادسة مساءً، وذلك في الحديقة الرئيسية بمركز الجامعة الأمريكية بالقاهرة – حرم التحرير.

يأتي الحفل بالتعاون والتنسيق مع معهد ثربانتس بالقاهرة، ضمن برنامج المهرجان الذي يُعقد سنويًا ويحتفي بالإبداع الفني النسائي من مختلف أنحاء العالم.

تٌقدّم هذه الفعالية بتمويل من حزمة الجيل القادم من الاتحاد الأوروبي ووزارة الثقافة - المعهد القومي للفنون المسرحية والموسيقى (INAEM)، في إطار خطة التعافي والتحول والتأقلم لحكومة إسبانيا، وتٌنظَّم بالتنسيق مع معهد ثربانتس في إطار خطته لدعم الإبداع النسائي وتعزيز الحوار الثقافي بين إسبانيا ومصر، حيث ساهم المعهد في تنسيق مشاركة الفنانة وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لهذا العرض.

ليلا سوتو، وريثة إرث عائلة Sordera الشهيرة، وابنة أخت الفنان الكبير خوسيه ميرسي، تمثل أحد أبرز الأصوات الصاعدة في عالم الفلامنكو المعاصر. بصوتها المتفرّد، تدمج سوتو تقاليد الفلامنكو العريقة مع تأثيرات موسيقى الجاز والبلوز والآر أند بي، مقدّمةً رؤية مستقبلية لهذا الفن الأندلسي. وقد تعاونت خلال مسيرتها مع أسماء بارزة مثل أليخاندرو سانز ونينا باستوري وبيتينجو.

ينعقد مهرجان "She Arts – هي الفنون" هذا العام في دورته الخامسة، ليواصل مسيرته كأول مهرجان دولي في المنطقة العربية مخصص بالكامل لدعم وتمكين المرأة في الفنون. وتُقام فعاليات الدورة الخامسة خلال الفترة من 2 إلى 5 أكتوبر 2025، في ثلاث مدن مصرية هي: القاهرة، الإسكندرية، والعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشمل البرنامج عروضًا موسيقية وسينمائية، وورش عمل، وبازارًا للحرف اليدوية، ومعارض للفنون البصرية، بمشاركة فنانات من مختلف دول العالم. ويستضيف المهرجان فنانات من 10 دول، وسط توقعات بحضور أكثر من 15 ألف زائر.



