الصين تشتري كمية من فول الصويا من أمريكا «دون رسوم» في بادرة حسن نية

وافقت الحكومة الصينية على أن تقوم خمس شركات صينية بشراء حوالي ثلاثة ملايين طن من فول الصويا الأمريكي بدون رسوم جمركية انتقامية على الاستيراد، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات التجارية بين الدولتين.

وقال مصدران مطلعان على الوضع، رفضا الكشف عن هويتهما نظرا لسرية المعلومات، إن الكمية التي لن تخضع لرسوم جمركية تتراوح بين مليوني طن إلى ثلاثة ملايين طن، وستمثل هذه الخطوة من قبل بكين بادرة على حسن النية تجاه الولايات المتحدة، وربما تكون هناك جولة أخرى من الإعفاءات الجمركية بحسب التقدم الذي تحرزه المحادثات التجارية بين البلدين، وفقا لوكالة أنباء "بلومبرج."

وأضاف المصدران أن من بين الشركات مجموعة "جيوسان جروب" المملوكة للدولة وشركة "شاندونج بوهي" الخاصة.

ولم تجب وزارة التجارة الصينية على فاكس أرسل طلبا للتعقيب على هذا النبأ، ولكن خارج ساعات العمل المعتادة.

ومن المقرر أن يتوجه مسؤولون أمريكيون بارزون إلى الصين يوم الاثنين المقبل لإجراء أول محادثات مباشرة رفيعة المستوى منذ انهيار المفاوضات بين بكين وواشنطن في مايو الماضي.

وشكا الرئيس دونالد ترامب من أن الصين لم تزد مشترياتها من المنتجات الزراعية الأمريكية، بحسب تعهد قال إنه تم التوصل إليه خلال اجتماع مع نظيره الصيني شي جين بينج خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا الشهر الماضي.

ويأتي القرار بشأن مشتريات فول الصويا عقب اجتماع بين الحكومة الصينية والشركات التي تقوم بالشراء من أمريكا فول الصويا في بكين يوم الجمعة الماضي.

وفرضت الصين رسوما جمركية بنسبة 25 % على واردات البلاد من فول الصويا من أمريكا في يوليو 2018.

وتراجعت واردات أكبر مستهلك لفول الصويا في العالم إلى الصفر تقريبا قرب نهاية العام الماضي إثر هذه الخطوة.