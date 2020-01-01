الزراعة: توقيع بروتوكول لخدمة صغار المزارعين ومساعدتهم في تصدير منتجاتهم

أكد تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي يفيد توقيع بروتوكول مع مشروع دعم الأعمال الزراعية والأمن الغذائي "فاس"، بهدف التعاون في مجال الدعم الفني لتكويد المحاصيل البستانية.

وقال العطار إن المحاصيل التي سيتم تكويدها في البداية هي الرمان، ثم الفاصوليا والبصل والعنب والعديد من المنتجات الأخرى، وذلك في محافظات الصعيد.

وأضاف العطار أنه ومن خلال هذا البرتوكول تم بدء موسم تكويد مزارع الرمان في اسيوط وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للحجر الزراعى والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية وشركة (محاصيل) المتخصصة في رفع احداثيات المزارع بالبدء في تكويد مزارع الرمان باسيوط ورفع احداثياتها من خلال الأقمار الصناعية واستخدام تكنولوجيا ال ( GPS )وسحب عينات وإرسالها للمعمل المركز لمتبقيات المبيدات.

واوضح أن الإدارة المركزية بالحجر الزراعى المصري تسعى إلى التعاون مع كافة شركاء التنمية من أجل خدمة المزارع المصري، وتنمية الصادرات إلى الأسواق المختلفة.

وأشار العطار إلى أن مشروع دعم الأمن الغذائي والأعمال الزراعية (FAS) هو أحد مشاريع برنامج التنمية الزراعية وزيادة الدخل الريفي (ARDII) والذى يتم تنفيذه بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية ويعمل تحت إشراف وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حيث يهدف مشروع (FAS) الى زيادة مصادر دخل صغار المزارعين من خلال التوصية بأفضل الفرص التسويقية وتحسين كمية جودة المحاصيل البستانية في صعيد مصر من خلال تطبيق الممارسات الزراعية الجيده والإنتاج وفقاً لمتطلبات الأسواق العالمية من ناحية السلامة وجودة الغذاء. ويعمل المشروع على نطاق سبع محافظات تشمل أسوان والأقصر وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف.