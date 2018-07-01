السعودية: 2378 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 37 شخصا

رجل يضع قناعا واقيا على وجهه في القطيف بالسعودية يوم 10 مارس 2020 - رويترز

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 262772 حالة مؤكدة، بزيادة 2378 إصابة عن المسجلة أمس.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الجمعة " تم تسجيل 2241 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 215731 حالة (82 % من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 37 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 2672 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 44369 حالة، منها 2143 حالة حرجة.

وتم إجراء 52502 فحص مخبري جديد، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 95ر2 مليون للكشف عن كورونا.

وجاءت أعلى الإصابات بين المدن في مكة المكرمة التي سجلت 195 إصابة، تلتها الرياض 139 إصابة، ثم الهفوف 135 إصابة، حفر الباطن 130 إصابة، المبرز 123 إصابة، والطائف 114 إصابة.