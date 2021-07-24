صلاح يواصل الاستعداد مع ليفربول للموسم الجديد

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل محمد صلاح نجم ليفربول، استعداداته للموسم الجديد، في معسكر الريدز بالنمسا.

ونشر صلاح صورا من تدريباته الاستعدادية مع ليفربول، اليوم السبت عبر حسابه على انستجرام.

وشارك صلاح أمس مع الريدز ضد ماينز الألماني، ولم يلعب سوى الشوط الأول من اللقاء التحضيري للموسم الجديد.

وكان ليفربول قد لعب مباراتين وديتين قبل لقاء ماينز، كل مباراة من 30 دقيقة ضد شتوتجارت وضد فاكير إنسبورك وذلك يوم الثلاثاء الماضي وانتهت المباراتين بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسيواجه ليفربول يوم الخميس القادم، فريق هيرتا برلين الألماني، في مواجهة استعدادية للموسم القادم.

ومن المقرر أن تبدأ منافسات الدوري الانجليزي في شهر أغسطس المقبل، ويلتقي ليفربول في أولى مبارياته مع نوريتش سيتي على ملعب الأخير يوم 22 من الشهر القادم.