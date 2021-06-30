 كراسنيكي تحرز أولى ذهبيات الجودو في أولمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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كراسنيكي تحرز أولى ذهبيات الجودو في أولمبياد طوكيو

وكالات
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 2:57 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 2:57 م

أحرزت الكوسوفية ديستريا كراسنيكي المصنفة الأولى عالمياً وبطلة أوروبا في أبريل الماضي في لشبونة، ذهبية الجودو في وزن 48 كلج سيدات السبت في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو.

وخطفت كراسنيكي الذهبية في المباراة النهائية على حساب اليابانية فونا توناكي ثالثة التصنيف العالمي وبطلة العالم عام 2017. وفازت بفضل تحقيق "وازاري" مع نهاية النزال.

ولقب كراسنيكي هو الأول في منافسات الجودو التي تقام في نيبون بودوكان في طوكيو، حيث أقيمت فعلاً منافسات الجودو خلال دورة الألعاب الأولمبية عام 1964.

وحصلت الأوكرانية الشابة داريا بيلوديد البالغة 20 عاماً وبطلة العالم مرتين على إحدى الميداليتين البرونزيتين، فيما ذهبت الثانية إلى المونجولية أورانتسيتسيج مونخبات.


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