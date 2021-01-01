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تلقى منتخب البحرين لكرة اليد خسارة بصعوبة أمام منتخب السويد وصيف بطولة العالم بنتيجة 32-31 وذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وقدم منتخب البحرين مباراة كبيرة أمام وصيف العالم وأنهى الشوط الأول متقدما 18-16.

في الشوط الثاني واصل منتخب البحرين مجاراته للسويد وخسر في النهاية بنتيجة 32-31.

وتضم تلك المجموعة أيضا منتخبات الدنمارك بطل العالم ومنتخب مصر ومنتخب اليابان ومنتخب البرتغال.

ويبدأ منتخب مصر مشواره يوم السبت بمواجهة البرتغال.

وتضم قائمة المنتخب الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل.

ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.

ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.