تلقى منتخب البحرين لكرة اليد خسارة بصعوبة أمام منتخب السويد وصيف بطولة العالم بنتيجة 32-31 وذلك خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.
وقدم منتخب البحرين مباراة كبيرة أمام وصيف العالم وأنهى الشوط الأول متقدما 18-16.
في الشوط الثاني واصل منتخب البحرين مجاراته للسويد وخسر في النهاية بنتيجة 32-31.
وتضم تلك المجموعة أيضا منتخبات الدنمارك بطل العالم ومنتخب مصر ومنتخب اليابان ومنتخب البرتغال.
ويبدأ منتخب مصر مشواره يوم السبت بمواجهة البرتغال.
وتضم قائمة المنتخب الوطني “كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – عمر الوكيل “بكار” – يحيى الدرع – علي زين – حسن وليد قداح – أحمد هشام السيد “دودو” – سيف الدرع – يحيى خالد – أحمد الأحمر – محمد سند – إبراهيم المصري – محمد ممدوح هاشم – أحمد عادل.
ويترأس بعثة المنتخب الوطني فى أولمبياد طوكيو أيمن صلاح عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد.
ويتكون الجهاز الفنى للمنتخب من روبرتو جارسيا باروندو المدير الفني – أنطونيو يورينتي مدرب مساعد – فينيو لوزرت مدرب حراس المرمى – دكتور محمد شوقي طبيب المنتخب – نور أبو زيد مدير المنتخب.