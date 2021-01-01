روسيا ترفض قرارات الكونجرس الأمريكي المناهضة لموسكو

انتقدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة قرارات أعضاء الكونجرس الأمريكي المناهضة لروسيا.

وقالت السفارة الروسية في بيان على صفحتها عبر موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، "إن المشرعين الأمريكيين أعربوا مجددا عن قلقهم إزاء سوء ظروف الاعتقال المزعومة للعديد من السجناء الأمريكيين المحتجزين في السجون الروسية".

وأضافت "هذا يحدث بينما يواجه عشرات الآلاف من المواطنين الأمريكيين في واشنطن معاملة غير إنسانية يوميا ويُحرمون من الوصول إلى الرعاية الطبية المناسبة.. حتى مواطنينا أنفسهم يعانون من نفس الموقف بالضبط".

وتابعت السفارة الروسية قائلة: "ربما حان الوقت للبرلمانيين لمعالجة المشاكل في بلادهم؟".

وفي وقت سابق، تبنى مجلس الشيوخ بالكونجرس الأمريكي قرارات تطالب روسيا بالإفراج عن المواطنين الأمريكيين بول ويلان وتريفور ريد، المدانين والمسجونين في روسيا.