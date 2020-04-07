أكثر من 160 ألف محتج يتظاهرون ضد تشديد قيود كورونا في فرنسا

شهدت باريس وعدة مدن أخرى في فرنسا احتجاج نحو 161 ألف شخص، اليوم السبت، حيث اعترض المواطنون على اللائحة الجديدة التي تم تطبيقها لاحتواء جائحة فيروس كورونا، برغم ارتفاع عدد الحالات.

وغطت وسائل الإعلام المحلية الاحتجاجات، بما في ذلك قناة "فرانس إنفو" التلفزيونية التي نقلت عن وزارة الداخلية أن عدد المتظاهرين في باريس بلغ نحو 11 ألفا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية اشتباكات على أطراف الاحتجاج في باريس بالقرب من شارع الشانزليزيه، وقمعتها الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وانتقد وزير الداخلية جيرالد دارمانين العنف الموجه ضد الشرطة والصحفيين في تغريدة عبر موقع تويتر وأعلن اعتقال تسعة أشخاص.

وقالت وزارة الداخلية إن نحو 114 ألف شخص خرجوا إلى الشوارع الأسبوع الماضي للاحتجاج على الإجراءات.

وأدخلت الحكومة الفرنسية لائحة أكثر صرامة في ظل ارتفاع أعداد حالات كورونا في البلاد. وتكافح فرنسا موجة رابعة من الإصابات، بحسب رئيس الوزراء جان كاستكس.

ووافقت الجمعية الوطنية، مجلس النواب، أمس الجمعة على مشروع قانون لتمديد شرط إبراز السكان ما يثبت عدم إصابتهم بالفيروس، أو تطعيمهم ضده أو تعافيهم منه لدخول أماكن معينة.

كما وافق النواب على التطعيم الإجباري للعاملين بمجال الصحة.

وبعد ذلك يتعين أن يوافق مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، على اللائحة.