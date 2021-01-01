التنمية المحلية تناشد المواطنين الإبلاغ عن أي زيادة في أجرة المواصلات

قال الدكتور خالد قاسم الناطق باسم وزارة التنمية المحلية، إنه لا زيادة في تعريفة الركوب في وسائل النقل الجماعي والسرفيس التي تعتمد على السولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "on"، مساء السبت، أن الوزير اللواء محمود شعراوي تواصل مع المحافظين، ووجه بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف لتكثيف الحملات المشتركة للتأكد من عدم حدوث أي زيادة في تعريفة الركوب.

وأشار إلى أن هناك تعليمات بالتعامل بكل الحزم والحسم مع أي مخالفة أو أي محاولة من قِبل سائقي السرفيس أو النقل الجماعي لتغيير قيمة التعريفة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين على الفور، مشددًا على عدم تجزئة خطوط السير بما يجنب المواطنين أي ضرر.

وأوضح أن كافة وحدات النقل الجماعي، موضوع عليها ملصقات موضحة ومعلنة تظهر خط السير وقيمة التعريفة، داعيًّا المواطنين حال رصد أي مخالفات أن يتواصل مع الوزارة عبر مبادرة صوتك مسموع على رقم واتساب 01150606783، ورقم الخط الساخن 15330، وصفحة المبادرة على موقع فيسبوك؛ لتقديم الشكوى على الفور.

وأكد أن هذه المبادرة مرتبطة بـ27 غرفة عمليات على مستوى محافظات الجمهورية، مشددًا على أنه سيتم التعامل مع أي مخالفة في الحال.

وعن السيارات التاكسي، صرح قاسم بأنه لم يتم فرض أي زيادة في قيمة التعريفة.

في سياق متصل، صرح قاسم بأن قرار تحريك أسعار الوقود لن يؤثر على أسعار السلع، وقال إن سعر السولار والمازوت لم يتأثر، علمًا بأنهما المتحكمان في تكلفة النقل، وبالتالي لن يحدث ارتفاع أسعار المنتجات.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت رفع الأسعار الحالية للبنزين بأنواعه بـ 25 قرشا، وتثبيت سعر السولار والمازوت وذلك حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل.

وبدءًا من الساعة التاسعة من صباح أمس الجمعة، أصبحت الأسعار 6.75 جنيه للتر البنزين 80، وثمانية جنيهات للتر البنزين 92، وتسعة جنيهات للتر البنزين 95، مع تثبيت سعر بيع السولار عند 6.75 جنيه للتر وكذلك تثبيت سعر المازوت للقطاع الصناعي عند 3900 جنيه للطن.