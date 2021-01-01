 العراق يتعاقد مع شركة فرنسية لتنفيذ 4 مشاريع نفطية كبرى - بوابة الشروق
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العراق يتعاقد مع شركة فرنسية لتنفيذ 4 مشاريع نفطية كبرى

أ ش أ
نشر في: السبت 24 يوليه 2021 - 5:47 م | آخر تحديث: السبت 24 يوليه 2021 - 5:47 م

أعلن مجلس الوزراء العراقي، اليوم /السبت/، الموافقة على تعاقد وزارة النفط مع شركة "توتال" الفرنسية لتنفيذ أربعة مشاريع كبرى.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقي وزير الثقافة حسن ناظم - في تصريح نقلته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية - إن "المشاريع الكبرى تتمثل في تطوير حقل أرطاوي النفطي، علاوة على مشروع حقن الماء العملاق، ومحطة شمسية بطاقة 1000 ميجا وات".
وفي سياق آخر، أكد ناظم أن الحكومة تهيأت جديا لتوزيع الأراضي السكنية على المواطنين، منوها بأن المنصة الإلكترونية للتقديم على الأراضي شهدت إقبالا واسعا من المواطنين.


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