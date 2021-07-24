حماس تستنكر قرار منح إسرائيل صفة مراقب بالاتحاد الإفريقي

استنكرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" اليوم السبت، قرار منح إسرائيل عضوية الاتحاد الأفريقي كعضو مراقب ووصفته بأنه صادم.

وقالت الحركة في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" نسخة منه، إن القرار المذكور يعزز شرعية إسرائيل على الأراضي الفلسطينية، ويمنحها المزيد من الفرص للاستمرار في مخططاتها لشطب الحقوق الفلسطينية، والاستمرار في جرائمها الوحشية بحق شعبنا.

وطالبت حركة حماس، بطرد إسرائيل من الاتحاد الأفريقي فوراً، وفرض العقوبات الرادعة عليها حتى ترضخ للحق والعدل، فتستجيب لتطلعاتنا كشعب تحت الاحتلال، بإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت أول أمس الخميس عن انضمام إسرائيل إلى الاتحاد الأفريقي، بصفة عضو مراقب، للمرة الأولى منذ عام 2002.

وذكرت الوزارة أن سفير إسرائيل في أديس أبابا أدامسو ألالي، قدم أوراق اعتماده إلى الاتحاد الأفريقي كمراقب.





