أحياء الإسكندرية تشن حملات للتفتيش على محطات الوقود

شن حي المنتزة أول بالإسكندرية برئاسة اللواء محمد سحلول، اليوم الأحد، حملة للتفتيش على المواقف شملت موقف فيكتوريا أبو قير وفيكتوريا والمحطة والمندرة.



فيما واصل حي شرق برئاسة محارب هيلع حملاته المكثفة؛ لمتابعة الإلتزام بأسعار الوقود الجديدة وتطبيق التعريفة شملت الحملة المرور على مركبات الأجرة بمنطقة سموحة، موقف العوايد.



وفي السياق ذاته، قام السيد موسي رئيس حي العجمي بحملة على طريق إسكندرية - مطروح وميدان الهانوفيل والكيلو ٢١، والتنبيه على السائقين بالالتزام بالتعريفة الجديدة وإعلانها على المركبات المختلفة.

وكثف حي الجمرك برئاسة الدكتورة رباب مدني، الحملات الرقابية على المواقف ومحطات الوقود والتأكد من الالتزام بالأسعار الجديدة، وشملت الحملة جميع المواقف بنطاق الحي والتأكد من الإلتزام بالتعريفة الجديدة مع الاهتمام الدائم بالتواصل مع المواطنين.



ونفذ مركز ومدينة برج العرب، برئاسة اللواء علاء يوسف حملة بجميع المواقف بنطاق المركز، والتنبيه على سائقي سيارات الأجرة ووسائل النقل بالمركز بالالتزام بالتعريفة الجديدة المعتمدة وخط السير لكل سيارة مع لصق التعريفة طبقا لخط السير.