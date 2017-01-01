تفاصيل حفل افتتاح الدورة 15 للمهرجان القومي للمسرح

تفتتح وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم اليوم الأحد 24 يوليو الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الساعة الثامنة مساء، بحضور رئيس المهرجان الفنان القدير يوسف إسماعيل، ومدير المهرجان الفنان القدير إسماعيل مختار.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم 10 قامات مسرحية في مجالات الإخراج والتمثيل والديكور هم الفنانين "محمد صبحي، صبري عبد المنعم، عايدة فهمي، أمينة رزق، عبد الرحيم الزرقاني، المخرجين عصام السيد، ناصر عبد المنعم، مراد منير، أحمد إسماعيل، ومهندس الديكور فادي فوكيه".

ويقدم حفل الافتتاح الفنان ضياء عبد الخالق، ويبدأ بعرض (يا عزيز عيني) المأخوذ عن كتاب "عزيز عيد.. طائر الفن المحترق" تأليف الفنانة صفاء الطوخي، ومن إعداد وإخراج عصام السيد، وبطولة مجموعة من الفنانين الشباب هم: "محمد فهيم، حسن عبد الله، ابتهال الصريطي، علي كمالو، محمود الزيات، ماهر محمود، ميشيل ميلاد، وأشعار مصطفى إبراهيم، وألحان هيثم الخميسي، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، ملابس مروة عودة".

ويشار إلى أن الدورة الخامسة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري تقام تحت عنوان "المخرج المسرحي المصري"، وتنطلق في يوم 24 يوليو الحالي على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ويختتم المهرجان فعالياته وتوزيع جوائزه يوم 8 أغسطس على نفس المسرح برعاية وزيرة الثقافة الدكتورة الفنانة إيناس عبد الدايم.

يذكر أن المهرجان القومي للمسرح المصري تقيمه وزارة الثقافة ويعد أكبر ملتقى مسرحي على مدار العام يضم أفضل العروض التي قدمت خلال العام من المؤسسات الثقافية المصرية المختلفة، ويهدف المهرجان إلى عرض نماذج متميزة، ما قدم في فضاءات المسرح في مصر، من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري الذي يعبر عن شخصية مصر وينشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري، وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس الخلاق، وتحفيز الفرقة المسرحية على تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.