زعيم حزب ميركل ينأى بنفسه عن تصريحات نائبه بشأن العقوبات على روسيا

نأى زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني فريدريش ميرتس، بنفسه مجددا، عن تصريحات نائبه ورئيس حكومة ولاية سكسونيا الألمانية ميشائيل كريتشمر عن العقوبات على روسيا.

وفي مقابلة مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني، قال زعيم حزب المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، اليوم الأحد: "بوجود ميشائيل كريتشمر لدينا يكون هناك داخل صفوفنا رئيس حكومة ولاية يرى الأمر بشكل مختلف من وجهة نظر الولاية، لكن هذا ليس رأي الحزب المسيحي".

وكان رئيس الحكومة الواقعة شرقي ألمانيا صرح يوم الثلاثاء الماضي بأن على بلاده أن تتوسط في الحرب بين روسيا وأوكرانيا وأن تعمل على "تجميد هذه الحرب"، ولفت إلى استمرار حاجة ألمانيا إلى المواد الخام الروسية.

في الوقت نفسه، أكد ميرتس على عدم وجود انقسام بين الشرق والغرب في المسألة الخاصة بالعقوبات وقال إن كريتشمر ليس الحاكم الإقليمي الوحيد في الشرق "فهو ليس الوحيد وكل رؤساء حكومات الولايات الآخرين في شرق ألمانيا لهم رأي آخر وكذلك الحزب المسيحي أيضا".