هيونداي تسجل نموا قويا في المبيعات بفيتنام واندونيسيا

سجلت شركة هيونداي موتور مع شركة كيا كورب التابعة لها نموا قويا في المبيعات على أساس سنوي في فيتنام وإندونيسيا خلال النصف الأول من عام .

وأظهرت بيانات اتحاد مصنعي السيارات في فيتنام اليوم الأحد أن المبيعات الإجمالية لشركة هيونداي ثانه كونج للتصنيع في فيتنام و"تي إتش إيه سي أو كيا" - وهما المشروعان المشتركان لتصنيع السيارات في فيتنام- بلغت 71 ألفا و 882 وحدة خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو ، بزيادة بنسبة 3ر29% مقارنة بالعام الماضي.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن أرقام المبيعات المجمعة لهيوندي وكيا كانت أكبر بمقدار 7ر1 مرة مقارنة بمبيعات بلغت 43 ألفا و85 وحدة لشركة تويوتا موتور اليابانية في فيتنام.

واستحوذت هيونداي وكيا معا على حصة في السوق الفيتنامية المتنامية نسبتها 3ر38%، متجاوزة تويوتا التي استحوذت على نسبة 2ر23 %.

وارتفعت أيضا المبيعات المجمعة لشركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية في إندونيسيا، والتي تستحوذ فيها الشركات اليابانية على أكثر من 90% من سوق السيارات في البلاد، لتصل إلى 12 ألفا و 13 وحدة، مسجلة نموا يقارب أربعة أضعاف مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لاتحاد صناعة السيارات في إندونيسيا.

كما ارتفعت حصة هيونداي وكيا من السوق في إندونيسيا إلى 6ر2%، بزيادة 8ر1 % عن العام الماضي.