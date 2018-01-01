بريطانيا: اندلاع حريق كبير في منطقة خلابة بإنجلترا

أعلنت أجهزة مكافحة الحرائق البريطانية اندلاع حريق ضخم بمنطقة خلابة بمقاطعة سري بجنوب شرق إنجلترا.

وأشارت وكالة "بي أيه ميديا" البريطانية للأنباء، اليوم الأحد، نقلا عن هيئة الإنقاذ ومكافحة الحرائق في سري، إلى إرسال العديد من سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق في منطقة هانكلي، حيث تشير التقديرات إلى أن الحريق أثر على ما لا يقل عن 8 هكتارات من الأراضي.

وتم نصح المواطنين بتجنب المنطقة مع إصدار تحذير "بالبقاء بعيدا عن الحريق، إذ يمكنه الانتشار سريعا".

وقالت الهيئة إن سبب الحريق غير معروف، وحثت السكان المحليين على إبقاء الأبواب والنوافذ مغلقة وسط "قدر هائل من الدخان".