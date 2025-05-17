الرئيس الفلسطيني يدعو حماس إلى التخلي عن سيطرتها في غزة وتسليم السلاح

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، حركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، إلى التخلي عن سيطرتها على قطاع غزة وتسليم السلاح.

وطالب خلال كلمته ضمن أعمال القمة العربية العادية الـ34 في بغداد، اليوم السبت، بتمكين دولة فلسطين من تولي مسئولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة وفق أسس مهنية، وبمساعدة عربية ودولية.

وناشد عقد مؤتمر دولي في القاهرة، لتمويل وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، مثمنًا جهود مصر في هذا الصدد.

وأشار إلى ضرورة تمويل برامج الإصلاح، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الضفة والقدس الشرقية، وذلك في مواجهة سياسات الاحتلال في احتجاز أموال السلطة الفلسطينية وتدمير بنيتها التحتية.

ولفت إلى ضرورة إقرار هدنة شاملة ووقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية التي تنتهك القانون الدولي، واحترام الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، في ظل الوصاية الهاشمية.

وشدد على أهمية إطلاق عملية سياسية تبدأ وتنتهي في مدة زمنية محددة، لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض دولة فلسطين، والاعتراف الدولي بها وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية.

وانطلقت في العاصمة العراقية بغداد، اليوم السبت، أعمال القمة العربية العادية الـ34 والقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية الخامسة، بمشاركة قادة وزعماء عرب.

وتعد هذه القمة العربية الرابعة التي يستضيفها العراق في تاريخه، وتعقد تحت شعار: «حوار وتضامن وتنمية»، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل ليبيا وسوريا والسودان.