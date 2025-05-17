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يستضيف مركز الثقافة السينمائية في السابعة من مساء الأربعاء المقبل، عرض الفيلم الوثائقي «الطير المسافر: بليغ.. عاشق النغم».

ويعقب العرض ندوة خاصة يديرها دكتور أشرف عبد الرحمن، ويشارك فيها صُنّاع العمل: «المخرج ومدير التصوير دكتور حسين بكر رئيس المركز القومي السابق، والناقدة والكاتبة فايزة هنداوي صاحبة فكرة وسيناريو الفيلم، بجانب الناقد السينمائي محمود عبد الشكور»، لمناقشة الجوانب الفنية والفكرية للعمل والتفاعل مع الجمهور.

الفيلم من إنتاج المركز القومي للسينما، وإخراج وتصوير حسين بكر، وسيناريو وفكرة فايزة هنداوي.

وشارك في المونتاج كل من منار حسني، غادة سراج، ونسمة مصطفى، بينما تولى شادي العناني تصميم المناظر، ووضع الموسيقى التصويرية دكتور أحمد عاطف، وصمّم الجرافيك أحمد السرجاني، فيما قام بعمليات المكساج إبراهيم عبد العزيز، وتصحيح الألوان طارق نظير، وصمّم البوستر الرسمي هيثم الباجوري.

ويأخذ الفيلم المشاهد في رحلة شيّقة عبر مسيرة الموسيقار الكبير بليغ حمدي، ملحن الألحان الخالدة التي شكّلت وجدان الجمهور العربي، وغنّاها عمالقة الطرب مثل أم كلثوم، عبد الحليم حافظ، ووردة الجزائرية.

ويسلّط العمل الضوء على محطات مهمة في حياة بليغ، ويبرز تأثيره الفني وعلاقاته الإبداعية التي أسهمت في تشكيل تجربته الموسيقية المتفرّدة.

ويعتمد الفيلم على مواد أرشيفية نادرة، بجانب مقابلات مع شخصيات فنية بارزة من عالم الغناء والموسيقى والسينما، مقدماً معالجة توثيقية بصرية تستعيد بليغ كرمز موسيقي وإنساني فريد، وتفتح نافذة لفهم أعمق لتأثيره الممتد في الثقافة العربية.