يسرا تحيى الذكرى الثالثة لرحيل والدتها: الوقت والوجع على فراقك مش بيعدى

أحيت الفنانة يسرا، الذكرى الثالثة لوفاة والدتها، التى توافق اليوم 24 يوليو، حيث شاركت الجمهور صورا نادرة لهما معا، أحدها من الطفولة، معلقة: «الوقت والوجع على فراقك مش بيعدى».



وعلقت يسرا على الصور التي جمعتها مع والدتها، حيث كتبت: «حبيبتى ونور عنيا أمى، عدَّى على فراقك 3 سنين والوقت والوجع على فراقك مش بيعدى، أنا كنت محظوظة بيكى وبنعمة وجودك وكل اللى أنا فيه بفضل ربنا وببركة دعائك».



وأضافت: «مفيش كلام هيوفيكى حقك كنتِ نعمَ الأم والصديقة، وحشتينى ووحشنى حضنك وصوتك ربنا يصبرنى على فراقك ويقدرنى أفضل مكملة بسيرتك الحلوة.. فضلاً وليس أمراً برجاء قراءة الفاتحة والدعاء لأمى حبيبتى سهيلة وهبى».



يذكر أن يسرا شاركت بالموسم الرمضاني الماضي 2022، بمسلسل «أحلام سعيدة»، إلى جانب غادة عادل، مي كساب، شيماء سيف، إنتصار، هشام إسماعيل، محمد أوتاكا، نور محمود، داليا شوقي، جيهان الشماشرجي، ميسرة، إسماعيل فرغلي، محمد الصاوي، عفاف مصطفى، عماد رشاد، نبيل نور الدين، سامي مغاوري، ملك بدوي، وهو تأليف هالة خليل، ومن إخراج عمرو عرفة.