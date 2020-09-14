مستشار وزيرة التضامن لـ الشروق: برنامج «فرصة» يستهدف دعم 50 ألف أسرة لإقامة مشروعات

44 % من مستفيدى «تكافل وكرامة» قادرون على العمل.. ونسعى لتمكينهم

المرأة المعيلة ومحدودو الدخل وأصحاب الهمم على رأس أولويات برامج الوزارة

400 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لدعم 35 ألف مستفيد فى 8 محافظات

أكد مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للتمكين الاقتصادى، عاطف الشبراوى، حرص الوزارة على رعاية ودعم الفئات المهمشة وتمكينهم لدخول سوق العمل وتحسين أحوالهم المادية والاجتماعية من خلال البرامج الاقتصادية والمبادرات.

وقال الشبراوى، فى حوار مع «الشروق»، إن برنامج «فرصة» يعد طوق نجاة للفئات غير القادرة التى تملك مهارات ولا تملك الإمكانات والمقومات لإقامة مشروعات تعينها على متاعب الحياة، مشيرا إلى أن البرنامج يستهدف دعم أكثر من 50 ألف أسرة قادرة على العمل أو بدء نشاط تجارى فى المرحلة الأولى.

وأضاف أن حجم التمويل المرصود لتنفيذ مشروعات برنامج «فرصة» تقدر بنحو 50 مليون دولار بتمويل قرض من البنك الدولى، مؤكدا أن البرنامج يدعم ويتتبع المستفيد حتى يصل لمرحلة الإنتاج وتوليد الدخل وليس التدريب والتأهيل فقط.

وإلى نص الحوار..

< بداية.. أطلعنا على فكرة إطلاق برنامج «فرصة»؟

ــ برنامج فرصة للتمكين الاقتصادى عبارة عن طوق نجاة أو فرصة ثانية للنجاح أو باب أمل لكل الفئات المهمشة والتى لم تستطيع دخول سوق العمل سواء للحصول على وظيفة أو لتأسيس مشروع خاص بسبب عوامل مختلفة وعلى رأسها عدم القدرة أو عدم امتلاك المهارات والمقومات وغياب الدعم المقدم.

وفكرة البرنامج جاءت من رحم شبكة الحماية الاجتماعية والتى يمثلها برنامج تكافل وكرامة، ومتلقى المساعدات الاجتماعية، والتى تعد الفئة الأكثر هشاشة، والأكثر عرضة للمخاطر الاقتصادية.

< ما هى آلية استفادة الأفراد من البرنامج؟

ــ يعتمد البرنامج على إخراج القادرين على العمل من شبكة الحماية الاجتماعية وإدخالهم لسوق العمل، وتزويدهم بالخبرات والمقومات لبناء مشروع خاص أو الحصول على وظيفة دائمة أو تأسيس أنشطة إنتاجية ناجحة من خلال التشجيع والتحفيز والمساندة والتدريب.

إذا فالبرنامج يساعد الأفراد المرفوضين فى برنامج «تكافل وكرامة» أو الخارجين منه، لكون معاش تكافل غير دائم مدى الحياة.

< ما الفئات المستهدفة من البرنامج بالدرجة الأولى؟

ــ مبدئيا.. معنى كلمة التمكين الاقتصادى، هى إعطاء الفرد المقومات حتى يكون لديه مهارات ومعارف وخبرات والمقومات المادية التى تمكنه من خلق فرصة عمل لنفسه، أو بدء مشروع صغير أو متناهى الصغر.

والبرنامج يقدم حزمة من مشروعات التمكين للمسجلين بقواعد بيانات تكافل وكرامة وخاصة المرأة المعيلة والشباب، ومحدودى الدخل ممن لم يسجلوا فى تكافل، وأصحاب الهمم، ويوفر لهم الخدمات.

< وما هى الخدمات أو المشروعات التى يقدمها البرنامج؟

ــ يوفر البرنامج فرص عمل مناسبة فى ظروف مناسبة بعقود عمل وتوفير أدوات إنتاج ومشاركة فى الوحدات الإنتاجية والاستمرار فى تقديم الدعم النقدى المشروط للمستفيد بالتوازى مع توفير فرصة العمل ودفع أصحاب العمل إلى توفير التغطية من التأمينات الاجتماعية للمستفيد والتأهيل النفسى ورفع جاهزية العمل والاستعداد لدخول سوق العمل من خلال جلسات رفع الوعى وتعديل السلوك وبث روح الاستقلال وثقافة العمل والثقافة المالية.

< هل هناك إحصائية عن عدد المستفيدين من «فرصة»؟

ــ برنامج «تكافل وكرامة» يضم 4 ملايين ومائة ألف أسرة تمثل نحو 16 مليون شخص، منهم على الأقل 44% تحت سن 45 سنة أى فى سن العمل، وبالتالى فإن برنامج فرصة يستهدف أكثر من 50 ألف أسرة قادرة على العمل أو بدء نشاط تجارى فى المرحلة الأولى.

< هل تستهدف الوزارة محافظات بعينها هى الأشد فقرا؟

ــ الوزارة تقدم جميع خدماتها للمواطنين بكافة المحافظات، فما يهم الوزارة هو مساعدة الفئات الأولى بالرعاية بغض النظر عن مكانهم.

< ماذا عن التعاون مع الجمعيات الأهلية فى هذا الصدد؟

ــ فى فبراير 2022 وقعنا 22 عقدا مع 190 مؤسسة وجمعية كمرحلة أولى لتنفيذ مشروعات فردية وسلاسل قيمة لنحو 35 ألف مستفيدا من مستفيدى تكافل وكرامة فى محافظات (الشرقية ــ القليوبية ــ الفيوم ــ بنى سويف ــ المنياـ ـ أسيوط ــ سوهاج ــ الأقصر) بتكلفة إجمالية تصل إلى 400 مليون جنيه مصرى.

< ما قيمة تمويل برنامج «فرصة»؟

ــ يقدر حجم التمويل المرصود نحو 50 مليون دولار بتمويل قرض من البنك الدولى، وسبق أن أعلن برنامج فرصة عن طلب التقدم لتلقى مقترحات من الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ أنشطة مدرة للدخل وتوفير فرص عمل بالقطاعات المختلفة وذلك بهدف التمكين الأقتصادى للأسر الأكثر إحتياجا، فى إطار الانتقال بتلك الأسر من الاتكالية إلى الإنتاجية.

< هل الوزارة تقدم مشروعات أم أموالا لإقامتها؟

ــ الوزارة توفر ميزانية لتقديم مشروعات فى منح أو قروض عينية بالإضافة إلى فرص التوظيف، كما سيتم التعاون مع بنك ناصر لتوفير قروض صغيرة للسيدات.

< ما هى المشروعات الجديدة التى يدعمها «فرصة»؟

ــ الجديد الذى يقدمه البرنامج هو دعم وتتبع المستفيد حتى يصل لمرحلة الإنتاج وتوليد الدخل وليس التدريب والتأهيل فقط، كما يروج لمبدأ الإنتاجية مقابل الاتكالية عن طريق التمكين الاقتصادى.

ينفذ البرنامج شراكات تم توقيها للاستفادة من منحة ساويرس فى 7 محافظات لتوفير 3150 فرصة عمل، من خلال تمويل 12 مبادرة تمكين اقتصادى من مبادرات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى مجالات التدريب المنتهى بالتوظيف وإعطاء أدوات إنتاج ووحدات إنتاجية وتمكين ذوى الاحتياجات الخاصة، بتمويل من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بقيمة 30 مليون جنيه.

< ما هى مصادر التمويل المشتركة مع برنامج «فرصة»؟

ــ مصادر التمويل البنك الدولى وهى منح مقدمة من مؤسسات مانحة مثل مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية ومن موازنة الضمان الاجتماعى بالوزارة.