قال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن طرح طبق البيض بسعر 62 و64 جنيها في المنافذ لمحاربة الغلاء ليس المبادرة الأولى التي تُطلقها الوزارة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" على قناة "dmc"، مساء الأحد، أن الوزارة تتبنى نهجا متواصلا في المساهمة في رفع الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى تبني الوزارة قبل أسبوع، طرح كميات وفيرة من بيض المائدة سواء الأحمر أو الأبيض بأسعار متميزة في المنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية، وهو ما كان له آثار إيجابية حيث بدأت أسعار البيض بالانخفاض بالفعل بنحو أربعة جنيهات في طبق البيض الأبيض وجنيهن لطبق البيض الأحمر.

ولفت إلى طرح كميات وفيرة من البيض اليوم بالتنسيق وزارة الزراعة مع وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ومؤسسة أمان والمحليات، ومن خلال منافذ الوزارة الثابتة (أكثر من 171 منفذا) والمنافذ المتنقلة (25 منفذا).

ونوه بأن الوزارة توفر كل الخدمات اللوجستية والفنية عندما ترصد تحركا غير منطقي في أسعار أي سلعة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن السيد القصير، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ضخ كميات من بيض المائدة الأحمر والأبيض للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال منافذها المتحركة والثابتة بالمحافظات المختلفة.

وطرحت الوزارة صباح اليوم، عددا من السيارات لبيع بيض المائدة بسعر الطبق: 62 جنيها للأبيض و64 جنيها للأحمر، أمام ديوان الوزارة بالدقي للبيع للمواطنين، فضلا عن منافذ متنقلة للبيع بنفس الأسعار في محافظات: كفرالشيخ، أسيوط، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، والمنوفية، فضلا عن طرح كميات كبيرة أيضا بجميع منافذها الثابتة بالمحافظات المختلفة، من إنتاج مشروعات الوزارة ومزارعها ومحطاتها المختلفة، ومن خلال التنسيق مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن.