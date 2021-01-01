مقتل 11 شخصا إثر انهيار سقف صالة للألعاب الرياضية فى الصين

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ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، أن 11 شخصا لقوا حتفهم بسبب انهيار سقف صالة للألعاب الرياضية بإحدى المدارس في شمال شرق الصين.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أنه قد تم حصر جميع الأشخاص الذين كان يُعرف أنهم داخل المبنى، والبالغ عددهم 15.

ووقع الحادث يوم أمس الأحد فى مدينة تشيتشيهار بمقاطعة هيلونججيانج في شمال شرق الصين. ولا تزال أعمال الإنقاذ جارية.

وأفادت وكالة أنباء شينخوا، بأن التحقيقات الأولية كشفت أن العمال خزنوا بشكل غير قانوني، كمية من حجر البيرلايت على سطح صالة الألعاب الرياضية.

وعندما هطلت الأمطار، تشبعت كمية حجر البيرلايت بالماء واكتسبت وزنا إضافيا، ما أدى إلى انهيار السقف، على الأرجح.