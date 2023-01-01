الرئيس الإسرائيلي يتباحث مع نتنياهو قبل التصويت على تعديلات قضائية مثيرة للجدل

مع دخول التعديلات القضائية للحكومة الدينية اليمينية في إسرائيل مرحلة حاسمة، تحدث الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مساء اليوم الأحد.

وقال مكتب الرئيس إن "الاجتماع العاجل" كان يتعلق بالتوصل لحل وسط بين الحكومة والمعارضة بشأن مشروع قانون الإصلاح القضائي المثير للجدل، الذي من المقرر أن يجرى طرحه للتصويت غدا الاثنين.

وتردد أن هرتسوج قال إن "هذا وقت الطوارئ. ويجب التوصل لاتفاق".

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس بزعيم المعارضة يائير لبيد في وقت لاحق من مساء اليوم.

ولم تتكلل مفاوضات سابقة قادها هرتسوج بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، بنجاح. ورفض حزب الليكود بزعامة نتنياهو اقتراحا اليوم الأحد لاتفاق قدمه قبل عدة أيام قليلة الاتحاد العام لنقابات العمال الإسرائيلية "هيستدروت".

وبدأ البرلمان في القدس جلسة ماراثونية اليوم الأحد لوضع اللمسات الأخيرة للمشاورات بشأن بند رئيسي في الخطط المثيرة للجدل. وكان نتنياهو في المستشفى قبل بدء المشاورات بساعات، لتركيب منظم لضربات القلب.

ومن المحتمل أن يتم التصويت عليه غدا الاثنين على أقرب تقدير. والقانون جزء من حزمة أكبر، يقول منتقدون إنه يهدد استقلالية القضاء وسيادة القانون.