ارتفاع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع في اليابان

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أظهر تقرير اقتصادي، نُشر اليوم الاثنين، ارتفاع وتيرة انكماش نشاط قطاع التصنيع فى اليابان خلال يوليو الحالي يعد انكماشه بوتيرة أقل في الشهر الماضي.

وتراجع مؤشر جيبون بنك لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي إلى 4ر49 نقطة مقابل 8ر49 نقطة خلال يونيو الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

وسجل مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة في قطاع التصنيع تراجعا جديدا خلال الشهر الحالي، مع تراجع مؤشر الطلبيات الجديدة لأقل مستوياته منذ 4 شهور. وفي دليل إضافي على تراجع ضغوط التكلفة تراجع مؤشر أسعار مستلزمات الإنتاج، إلى أقل مستوياته منذ فبراير 2021 رغم اتجاه شركات التصنيع لتمرير جزء أكبر من رتفاع تكلفة الإنتاج إلى العملاء لأول مرة منذ أبريل الماضي.

في الوقت نفسه، أشار تقرير جيبون بنك إلى تراجع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات في اليابان من 54 نقطة في الشهر الماضي إلى 9ر53 نقطة خلال لشهر الحالي.