بوتين يوقع على قانون الروبل الرقمي

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على قانون الروبل الرقمي وإطلاق منصة إلكترونية للعملة الرقمية الروسية اعتبارا من أغسطس المقبل.

وبحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية"، اليوم الاثنين، اعتمد مجلس الدوما مؤخرا قانونا جديدا يؤسس "للروبل الرقمي"، وإجراء التعاملات المالية به.

وبذلك يصبح "الروبل الرقمي" في روسيا الرديف الثالث للعملة الوطنية إلى جانب الروبل النقدي والروبل الافتراضي.

وسيتم العمل بالروبل الرقمي بشكل أساسي كوسيلة أخرى للمدفوعات والتحويلات، لذلك لن يتسنى فتح وديعة أو الحصول على قرض به، ولن يتم احتساب أي فائدة على الأرصدة في المحافظ الرقمية.

ويقدم القانون المفاهيم الأساسية، ويحدد الصفة القانونية للروبل الرقمي والتعامل به، والعلاقة بين المركزي الروسي، الذي سيكون المشغل لمنصة الروبل الرقمي، والمشاركين فيها.

والروبل الرقمي رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية ومن المقرر أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.