الرئيس الفلسطيني محمود عباس يصل إلى العاصمة التركية أنقرة

وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، مساء اليوم الاثنين، إلى العاصمة التركية أنقرة، وذلك تلبية لدعوة رسمية تلقاها من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

https://twitter.com/aa_arabic/status/1683490746987364355

وأفاد السفير الفلسطيني في تركيا فائد مصطفى، أن زيارة الرئيس أبو مازن تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، لافتًا إلى أنه من المقرر إجراء مراسم استقبال رسمية لـ«أبو مازن» في قصر الرئاسة التركية.

ولفت إلى إجراء الرئيس الفلسطيني اجتماعًا مع نظيره التركي أردوغان ومع القيادة التركية، في إطار مشاورات حثيثة ومنتظمة، في ظل ما يجمعهما من روابط تاريخية.

وأكد أن هذه الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وفي ضوء تزايد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطينية، وتهرب إسرائيل من كل الاتفاقيات الموقعة.

وشدد أن كل هذه التطورات ستكون على أجندة البحث في القمة بين الرئيس عباس ونظيره التركي.

وكان ديوان الرئاسة التركية، أعلن أن الرئيس أردوغان سيلتقي في لقاءين منفصلين، الرئيس عباس ونتنياهو في تركيا الأسبوع المقبل.

وأفاد بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، مساء الخميس، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور تركيا في 25 يوليو الجاري تلبية لدعوة من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف البيان أن أردوغان وعباس سيبحثان خلال لقائهما العلاقات الثنائية بين تركيا وفلسطين وآخر التطورات في القضية الفلسطينية، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.

وبحسب مصادر لوكالة (بلومبرج)، فإن نتنياهو سيلتقي الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، حيث ستتناول المحادثات إمكانية تصدير الغاز الطبيعيّ المُسال إلى أوروبا، عبر تركيا.