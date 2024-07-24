دورتموند ينهي جولته الآسيوية بفوز على سيريزو أوساكا الياباني

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اختتم فريق بوروسيا دورتموند جولته الآسيوية بالفوز على سيريزو أوساكا بنتيجة 2/3 وسط حضور 21 ألف متفرج في اليابان، اليوم الأربعاء.

وسجل كريم أديمي هدفين وجيمي بينتو جيتنز ثلاثية دورتموند في الدقائق 25 و29 و30.

ورد الفريق الياباني الذي يقوده شينجي كاجاوا نجم دورتموند السابق بهدفين لماسايا شيباياما ورييا ساكاتا في الدقيقتين 66 و73.

وقدم دورتموند أداء مغايرا تماما لخسارته أمام باتوم يونايتد التايلاندي بنتيجة صفر/4 قبل ثلاثة أيام.

وغادر وصيف دوري أبطال أوروبا عائدا إلى ألمانيا بعد مباراة أوساكا.

وسيبدأ دورتموند معسكرا جديدا في مدينة باد راجاز السويسرية في الفترة من 1 إلى 9 آب أغسطس المقبل، سيلعب خلاله مباراة ودية ضد فياريال الإسباني يوم 6 آب/أغسطس.

كما سيلعب الفريق الألماني الذي يقوده المدرب الشاب نوري شاهين مباراة ودية أخيرة أمام أستون فيلا الإنجليزي في 10 أغسطس.

وسيبدأ بوروسيا دورتموند مشواره في الموسم الجديد بمباراة في الدور الأول لكأس ألمانيا يوم 17 أغسطس ضد فريق إف سي فونيكس لوبيك أحد أندية دوري الدرجة الرابعة.