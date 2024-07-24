رشيدة طليب ترفع لافتة مجرم حرب في الكونجرس تزامنا مع كلمة نتنياهو

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اعتراضا على خطاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكونجرس، أقدمت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب على رفع لافتة تحمل شعار «مجرم حرب».

وظهرت رشيدة، وهي ترتدي الكوفية الفلسطينية، وتحمل هذا الشعار تنديدا بكلمة نتنياهو.

وألقى نتنياهو كلمة أمام الكونجرس، تضمنت مزاعم عن عدم ارتكاب جيش الاحتلال جرائم حرب في قطاع غزة، سواء حرب التجويع أو الاستهداف المتعمد للمدنيين.

وقبل خطاب نتنياهو، كانت رشيدة طليب قد دعت السلطات الأمريكية إلى اعتقال رئيس نتنياهو، وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.

وقالت في منشور عبر منصة إكس: «من المخزي تماما أن يدعو قادة من كلا الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) نتنياهو لإلقاء كلمة أمام الكونغرس الأمريكي.. نتنياهو مجرم حرب يرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني».