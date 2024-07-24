رئيس الوزراء: الزيارات الميدانية يجب أن تكون جزءا من أجندة العمل الأسبوعية لكل وزير

- الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة للغاية من أجل السيطرة على الدين وتخفيض مستوياته

- تعهدنا بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس النواب

- هدفنا في الفترة المقبلة تشجيع مزيد من الاستثمارات في قطاع البترول وخاصةً في الزيت الخام والغاز

في إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع وسائل الإعلام، لمناقشة ومتابعة مختلف القضايا والملفات والرد على شواغل الرأي العام، واستعراض الجهود المبذولة في هذا الإطار، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمراً صحفياً، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي الثالث لمجلس الوزراء بمقر مدينة العلمين الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء حديثه، بتهنئة جموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، موضحًا أن المؤتمر الصحفي اليوم هو المؤتمر الأول الذي تشهده مدينة "العلمين الجديدة" للحكومة بتشكيلها الجديد.

وقال: في إطار حرصنا على عقد مؤتمرٍ أسبوعي للرد على ما يشغل الرأي العام، أشير إلى أن الحكومة قد حازت يوم الخميس المنقضي ثقة مجلس النواب، بعد جلسة استغرقت أكثر من خمس ساعات وشهدت مناقشات مستفيضة من قِبل أعضاء المجلس واللجنة المُشكّلة في هذا الشأن، حتى انتهى الأمر بحصول الحكومة الجديدة على ثقة البرلمان بالأغلبية.

واستطرد: هنا أود أن أوجه الشكر للمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وكل أعضاء المجلس على منح الثقة للحكومة. ونشكر أيضًا كل من أيَّد البرنامج وأؤكد كل الاحترام لمن عارض أو تحفّظ على برنامج الحكومة.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، قائلًا: لقد أكدت ووعدت باستيفاء كل الملاحظات التي أُثيرت وتم إبداؤها حول برنامج الحكومة خلال الفترة القادمة، وقبل موعد دورة الانعقاد الجديدة للبرلمان، على أن يتم تقديمها في القريب العاجل جدًا، وفي أثناء الإجازة الخاصة بمجلس النواب، بحيث نعتزم تقديم كل ما تم طلبه من برامج تفصيلية وخطط تنفيذية دقيقة وكذلك الأجندة التشريعية.

وأشار إلى أن ذلك الأمر كان أول ما طرحه رئيس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء اليوم، حيث طلب الدكتور مصطفى مدبولي من السادة الوزراء، كل فيما يخصه، تقديم برنامج تفصيلي كامل بخطط عاجلة.

وأكد وجود متابعة مستمرة، قائلًا: تعهدنا بتقديم تقرير نصف سنوي لمجلس النواب، ولكن على مستوى مجلس الوزراء، فمن المقرَّر أن تكون هناك متابعة شهرية للإنجازات التي تتم في كل وزارة؛ للتمكُّن من المتابعة وتصويب أي انحراف قد يحدث أو تعديله بأسرع وقت ممكن.

وأضاف: كان هناك تأكيد أيضًا على التواجد في الجولات الميدانية ومتابعة العمل الميداني من قبل كل السادة الوزراء في غضون الفترة المقبلة، والحفاظ على هذا النهج، مشددًا على ضرورة استمرار الحماس وليس اقتصاره على الفترة الأولى.

وأكد رئيس الوزراء أن الزيارات الميدانية يجب أن تكون جزءًا من أجندة العمل الأسبوعي لكل وزير، وأن يكون متواجدا في المواقع المختلفة لمتابعة العمل بنفسه وعدم الاعتماد على التقارير فقط، مضيفًا وجهت خلال اجتماع مجلس الوزراء بذلك، وهذا جزء من أجندتي حيث يوجد عدد من الزيارات الميدانية، والتي سيتم البدء في تنفيذها الأسبوع القادم.

وتابع رئيس الوزراء: اعتبارًا من يوم 21 يوليو تم إيقاف خطة تخفيف الأحمال، وفي هذا الصدد، أود أن أوجه الشكر لكل القائمين على العمل بوزارتي الكهرباء والبترول، كما أود أن أوجه كلامي للمواطن المصري للتأكيد على أن إيقاف تخفيف الأحمال ليس إجراء بسيطا وهو ليس فقط توفير موارد مالية، حيث أن حجم الاستهلاك خلال الفترة الماضية تجاوز 38 جيجا وات، وهو معدل فوق ما يمكن تخيله.

وأضاف مدبولي، قائلًا: يمكن أن يقول البعض، أليست الحكومة قد قامت بالتخطيط لهذا الأمر، بالتأكيد تم دراسة الأمر لكن لم يكن في التخيل وجود موجات حرارة بهذه المستويات غير المسبوقة ومتواصلة على مدار الأسبوع، وهو ما يجعلنا في حالة طوارئ مستمرة على مدار اليوم وعلى مدار الساعة، وبالتالي أصبح حجم استهلاكاتنا من مختلف أنواع الوقود إلى أقصي حجم ممكن، بما تشمله من غاز طبيعي ومازوت وسولار لتأمين توليد الطاقة للدولة المصرية بالكامل بأرقام هائلة، ونتحملها جميعًا كمصريين لتأمين 24 ساعة كهرباء بدون انقطاع.

كما تحدث رئيس الوزراء عن أنه من الوارد أيضًا أن يحدث أزمة نتيجة لظروف ما في منطقة ما، وهو أمر وارد حدوثه من قبل بدء الحكومة في وقف خطة تخفيف الأحمال، وهو أمر يحدث في كل الدول أيضًا وليس في مصر فقط، لأسباب تقنية تتعلق بتعطل في أحد المولدات أو المحولات الكهربائية، مما يتسبب في حدوث أزمة في هذه المنطقة، وهذا ما حدث في أول يوم، وبعدها مباشرة أُثير كلام حول مصداقية الحكومة وهل بدأت بالفعل في وقف تخفيف الأحمال أم لا؟

وأضاف رئيس الوزراء: أعلنا بمنتهى الشفافية أنه من الوارد أن تحدث هذه الأعطال، وهذا نتيجة الارتفاعات الرهيبة في درجات الحرارة، فلدينا بعض المحولات القديمة التي لا يتماشى تصميمها مع درجات الحرارة العالية، بالتالي وارد أن يحدث بها عطل، وما يحدث في هذه الحالة هو أننا نتدخل كمجموعة أزمة لحل المشكلة، وقد يستغرق العطل ساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، لكن في النهاية نقوم بحل المشكلة، لهذا أؤكد للمواطن المصري أنه من الوارد أن يحدث في بعض المناطق مثل هذه النوعية من الأعطال ونتعامل معها كأي عطل يحدث في أي منطقة، وأجدد القول إن الأحمال الكهربائية الهائلة أدت إلى انصهار الكابلات والأسلاك في بعض المناطق، وهذا لا يعني أن هناك خطأ ولكن هذا نتيجة ظروف استثنائية تحدث.

وأشار مدبولي إلى أن التعامل مع مثل هذه الحالات يكون من خلال الاعتماد على مصدر آخر بمنطقة أخرى يمكنه تغذية المنطقة محل الأزمة أو يتم التعامل مع الأزمة على أنها طارئة ويتم حلها على الفور، ونحن مستمرون في العمل على حل هذه الأزمات الاستثنائية.