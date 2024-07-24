وزيرا دفاع ألمانيا وبريطانيا يوقعان إعلان الدفاع المشترك لتعزيز التعاون العسكري

وقّع وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس ونظيره البريطاني الجديد جون هيلي في العاصمة الألمانية برلين، اليوم الأربعاء، "إعلان الدفاع المشترك" لتعزيز التعاون العسكري بين ألمانيا وبريطانيا.

وقال بيستوريوس المنتمي إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي: "نريد أن نضع علاقاتنا على أساس جديد".

ووفقا لتصريحات بيستوريوس، فإن هذه الخطوة تتعلق بتعزيز صناعة الدفاع في كلا البلدين وتعاون أوثق في تطوير وإنتاج وشراء الأسلحة والذخيرة، بالإضافة إلى وضع معايير موحدة لأنظمة الأسلحة والذخيرة.

وأضاف بيستوريوس: "هذا أحد الدروس التي يجب أن نتعلمها من الحرب التي تشنها روسيا ضد أوكرانيا"، لافتا إلى ضرورة تعزيز الركيزة الأوروبية داخل حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وبدوره، وصف هيلي الإعلان بأنه خطوة أساسية نحو تعاون دفاعي أعمق بين البلدين، وأكد على التعاون القائم بالفعل.

وقال هيلي: "نقاتل معًا ونتدرب معًا ونشرب البيرة معًا". وأشاد بالدور القيادي لألمانيا في دعم أوكرانيا، مشيرًا إلى أن ألمانيا قامت بالكثير لكنها تنال القليل من التقدير على ذلك في بعض الأحيان.

وحذر الوزير البريطاني من أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يتوقف عند أوكرانيا إذا انتصر في الحرب، وقال هيلي إن الدفاع عن الأمن الأوروبي يبدأ هناك.

وفي أول زيارة رسمية له لألمانيا، استقبل بيستوريوس الوزير البريطاني في وزارة الدفاع في برلين باستعراض حرس الشرف العسكري، وذلك قبل مرور أسبوعين ونصف الأسبوع على تولي هيلي مهام منصب.

وينتمي هيلي إلى حكومة حزب العمال التي يقودها رئيس الوزراء كير ستارمر؛ وتأمل ألمانيا في إقامة علاقات جديدة مع هذه الحكومة.

يذكر أن البلدين حليفان مقربان في الناتو.